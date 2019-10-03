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مفوضية حقوقية عراقية: ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى 28

عرب وعالم

مظاهرات العراق
مظاهرات العراق

المصريون ووكالات

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قال عضو في مفوضية حقوق الإنسان العراقية (مؤسسة رسمية تتبع البرلمان)، الخميس، إن عدد ضحايا الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء، ارتفع إلى 28 قتيلًا، وأكثر من ألف جريح، بينهم عناصر أمن.
وفي تصريحات للأناضول، أوضح عضو المفوضية، هيمن باجلان: "ضحايا الاحتجاجات ارتفعت إلى 28 قتيلًا بالإضافة إلى 1177 جريحًا بينهم عناصر أمن"، دون تفاصيل عن عدد الأمنيين بين الجرحى والقتلى.
ولفت باجلان أن "ضحايا الاحتجاجات في محافظة ذي قار (جنوب) فقط، بلغ 10 قتلى وهي الأكثر من بين المحافظات، بينما سجت أعلى حصيلة للجرحى في بغداد بواقع 440 بينهم عناصر أمن".
وتابع أن "قوات الأمن في مختلف المحافظات اعتقلت منذ الثلاثاء الماضي وحتى اليوم 216 متظاهر، تم الإفراج عن 154 منهم فيما لايزال 62 متظاهرا رهن الاعتقال".
ولفت باجلان إلى أن أحدث الضحايا كان "مقتل متظاهر وعنصر أمن وإصابة 37 بجروح مختلفة مساء الخميس، في مواجهات لا تزال متواصلة بين الطرفين (حتى الساعة 18.55 تغ) في محافظة الديوانية جنوبي البلاد".
وحتى ظهر الخميس، كانت الحصيلة المعلنة للضحايا والمستندة إلى مصادر ميدانية وحقوقية وناشطين وشهود عيان، تشير إلى مقتل 21 وإصابة المئات، قبل أن يعلن باجلان الحصيلة الجديدة، فيما تلتزم السلطات الحكومية الصمت فيما يتعلق بعدد الضحايا والموقوفين.
ومنذ الثلاثاء، تشهد بغداد وعدة محافظات عراقية احتجاجات شعبية متصاعدة على الفساد وسوء الخدمات العامة وقلة فرص العمل، وفرضت السلطات حظر تجوال في بغداد وعدة محافظات لاحتواء المظاهرات.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.
ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
والفساد يعتبر، إلى جانب التوترات الأمنية، سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط. 

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