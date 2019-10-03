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عاهل الأردن يبحث مع بوتين الشراكة الاستراتيجية الثنائية

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بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وآخر التطورات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك في لقاء جمع الطرفان بمدينة سوتشي، ضمن زيارة غير محددة المدة يجريها ملك الأردن إلى روسيا.
ووفق بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه، تناول الزعيمان الأزمة السورية والقضية الفلسطينية والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.
وفي بيان منفصل، لفت الديوان الملكي إلى أن العاهل الأردني شارك في أعمال منتدى "فالداي" للحوار بمدينة سوتشي.
وألقى الملك عبد الله كلمة في الجلسة الرئيسية، تناول فيها العديد من القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وفي كلمته بالجلسة الرئيسية للمنتدى، قال الملك عبد الله: "لقد أصبح واضحا بعد سبعين عاما أن السلام في الأرض المقدسة لا يمكن أن يتحقق من خلال قرارات أحادية أو بالعنف، ولا يمكن فرضه من خلال سلب الأراضي وبناء الجدران لتفصل بين الجيران، ولا يمكن أن يأتي عن طريق خرق القانون وحقوق الإنسان".
واستدرك أن "البديل عن حل الدولتين هو دولة ثنائية القومية بنظام غير ديمقراطي وقوانين غير متساوية. علينا أن نختار طريقا أفضل وأكثر فاعلية، ولكل منا دور حيوي في تحقيق ذلك". -

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