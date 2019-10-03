الاتحاد الأوروبي غير مقتنع بمقترح لندن حول "بريكست"

03 أكتوبر 2019 - 10:50 م

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، الخميس، أن الاتحاد القاري "يدعم بشكل كامل أيرلندا بشأن خطة خروج بريطانيا (بريكست)، لكنه لا يزال غير مقتنع بمقترح المملكة المتحدة".



وقال تاسك في تغريدة عبر "تويتر": "لقد أجريت اليوم مكالمتين هاتفيتين حول بريكست، الأولى مع دبلن ثم مع لندن".

وأضاف: "رسالتي إلى تاوسيتش (رئيس الوزراء الأيرلندي) ليو فارادكار، نحن ندعم بشكل كامل إيرلندا.. رسالتي إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: نظل منفتحين ولكننا غير مقتنعين".

جاءت تصريحات تاسك بعد أن أطلع جونسون النواب البريطانيين، الخميس، على خطة جديدة لـ"بريكست".

وقال جونسون، إن الخطة الجديدة هي "حل وسط"، وإن الحكومة "قطعت شوطًا إضافيًا" على أمل التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

بينما رد فارادكار، بأن خطط جونسون لتوفير بديل لنقاط التفتيش (على الحدود الإيرلندية) "بها قصور في عدد من الجوانب"، دون تفاصيل إضافية.

وقال إنه لن يكون هناك عمليات تفتيش جمركية على الحدود في أيرلندا الشمالية بموجب مقترحاته، وهي واحدة من النقاط الشائكة الرئيسية في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.ويتضمن اقتراح جونسون الجديد أن تظل أيرلندا الشمالية متمسكة بالترتيبات الجمركية للاتحاد الأوروبي للسلع بما في ذلك المواد الغذائية الزراعية حتى عام 2025.

في المقابل، رفض الاقتراح بشكل قاطع من قبل الحزب الوحدوي الديمقراطي، أكبر حزب سياسي في أيرلندا الشمالية، وحالياً الشريك الفعلي لحكومة المحافظين في وستمنستر.

وقال الاتحاد الأوروبي مرارا إن أي اتفاق لم توافق عليه دبلن لن يقبله الاتحاد، كما أشار إلى أنه لن يعيد التفاوض بشأن بند الدعم لاتفاقية الانسحاب.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال قمة المجلس الأوروبي المقبلة في 17-18 أكتوبر/تشرين الأول.