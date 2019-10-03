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كوريا الجنوبية.. مصرع 6 وفقدان 4 جراء إعصار "ميتاج"

عرب وعالم

إعصار (أرشيفية)
إعصار (أرشيفية)

المصريون ووكالات

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لقي 6 أشخاص مصرعهم، وفقد 4 آخرون، الخميس، جراء إعصار "ميتاج" الذي ضرب المناطق الجنوبية والشرقية من كوريا الجنوبية.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن "الإعصار متوسط القوة تسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وانهيارات أرضية بالمناطق الجنوبية من البلاد".
وأضافت أن "الأمطار سجلت مستوى قياسيا في العديد من المناطق المتضررة".
ونقلت "يونهاب" عن هيئة الأرصاد الجوية بالبلاد أنه تم إجلاء أكثر من ألف و500 شخص في جزيرة "جيجو" الجنوبية وفي المناطقة الجنوبية الشرقية الأخرى إلى ملاجئ الطوارئ.
وتسبب الإعصار كذلك في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 44 ألف منزل.
وضرب الإعصار الـ18 لهذا الموسم، المدينة الساحلية الصغيرة "هينام" الواقعة جنوب غربي البلاد ليل الأربعاء، وواصل طريقه فيما بعد نحو بحر الشرق (معروف أيضا باسم بحر اليابان)، الخميس، وفق هيئة الأرصاد. -

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