أول ظهور لصاحبة واقعة "مصطفى أبوتورتة".. هذا ما قالته

أحضرت الإعلامية رضوى الشربيني «تورتة» على الهواء، قائلة لـ«نيهال»، صاحبة واقعة «مصطفى تورتة»: «أنا جيبتلك التورتة يا نيهال، عاجباكي التورتة يا حبيبتي»، متابعة: «ولا يهمك».



وقالت نيهال شعبان، صاحبة واقعة «التورتة»، إنها نشرت منشورًا يكشف تفاصيل الواقعة على الفيس بوك، حتى تقدم النصيحة لغيرها، معلقة: «ولكن أنا مش عايزة شهرة ولا أي حاجة، أنا الحمد لله عارفة قيمتي وسط أهلي وصحابي، والناس بترد عني».

وقالت نيهال شعبان، صاحبة واقعة «التورتة»، إنها نشرت منشورًا يكشف تفاصيل الواقعة على الفيس بوك، حتى تقدم النصيحة لغيرها، معلقة: «ولكن أنا مش عايزة شهرة ولا أي حاجة، أنا الحمد لله عارفة قيمتي وسط أهلي وصحابي، والناس بترد عني».