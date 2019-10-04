» رضوى الشربيني تلقن "أبو تورتة" درسًا على الهواء

04 أكتوبر 2019 - 12:30 ص

لقنت الإعلامية رضوى الشربيني، درسًا قاسيًا لصاحب واقعة "أبو تورتة" المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يدعى "مصطفى".



وقالت "رضوى"، خلال تقديم برنامجها "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الخميس: "محدش علمك إن في حاجة اسمها زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، محدش علمك إن بيوت الناس ليها حرمة".



وأضافت: "محدش علمك الفرق بين الراجل ورجل الكنبة، دينك معلمكش إنه فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، متعلمتش إن نهاية العلاقة لازم يكون فيها شرف وتكون بأدب يا محترم، واضح إن محدش علمك علشان ماما مشيت ورا خالك".

