  • الجمعة 04 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر03:28 ص
بحث متقدم
يوسف الحسيني

تعليق ناري لـ"الحسيني" على تغريدة باسم يوسف عن "أديب"

مصطفى وخطيبته

أول ظهور لصاحبة واقعة "مصطفى أبوتورتة".. هذا ما قالته

بنزين

فيديو.. هذا هو السبب الحقيقي وراء انخفاض أسعار البنزين

أرشيفية

ارتفاع طفيف في أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية

ليفربول

ليفربول يعلق على استبعاد «صلاح» من معسكر المنتخب

مصطفى وخطيبته

أزمة «مصطفى أبوتورتة» تصل دار الإفتاء

خطيبة خاشقجي

عناق حار بين خطيبة خاشقجي وأغنى رجل في العالم

أرشيفية

رسميًا.. انخفاض أسعار البنزين 25 قرشًا

المنسي

مسلسل للشهيد «المنسي».. تعرف على الفنان الذي سيجسده

صلاح

«الداعية» محمد صلاح..أجانب يعلنون إسلامهم بفضله

بالفيديو..

توفيق عكاشة: "أبوس جزمكم اتفرجوا عليا"

آخر الأخبار

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

توفيق عكاشة: "الجيش المصري أمانة في أعناق الشعب"

#

ها هو السبب الحقيقي لإنهيار سوق العقارات في مصر

#

عكاشة: "إحنا شعب بنحب الهمجية"

#

توفيق عكاشة يكشف عن كتابه القادم.. مفاجأة

طالب الإعلامي توفيق عكاشة، الشعب المصري بمشاهدة حلقاته التي تسعى لتوعيته بالمؤامرات التي تحاك ضده، قائلًا: "أبوس جزمكم يا شعب مصر اتفرجوا عليا، عشان تعرفوا حقيقة المؤامرة التي تحاك ضد مصر".
وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن مصر يطبق عليها حاليًا حروب الجيل الخامس بكل كامل، لافتَا إلى هذه الحروب تستخدم الإعلام الإلكتروني الغير مسيطر عليه، وفكرة إغلاق هذا الإعلام ليس حلًا.
وتابع أن بعض المواطنين قام باللجوء إلى الإعلام الخارجي المعادي للدولة، عندما وجدوا الإعلام المصري لا يتكلم في السياسية، معقبًا: "الإعلام الخارجي مسموم، وهذا يعني أننا قدمنا الشعب المصري على صينية من ذهب لأعداء مصر".
ولفت إلى أن الشعب المصري عاشق للأمن والأمان، لأنه يعيش منذ أكثر من 9 آلاف عام في أمن وأمان، وبعد نجاح القيادة السياسية في تحقيق الاستقرار، بعد إنتشار الفوضى يسعى الشعب المصري لتحقيق رغباته الاقتصادية.
وشدد على ضرورة الحفاظ على الجيش المصري بكل قوة، لأنه العمود الثابت الذي يحافظ على عرش الشعب، معقبًا: "لازم نقف كالبنيان المرصوص حول مؤسسات الدول أي خلل في أعمدة مؤسسات الدولية فسيسقط الشعب وليس الرئيس أو الحكومة، الشعوب مستمرة ولكن الحكومات زائلة ومتغيرة".




وأشار إلى أنه عاشق للشعب المصري، وكل ما يقوله هدفه الحفاظ على مصر حكومة وشعبًا وقيادة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» توفيق عكاشة: "أبوس جزمكم اتفرجوا عليا"
» رضوى الشربيني تلقن "أبو تورتة" درسًا على الهواء
» العراق..احتجاجات شعبية تتصاعد رغم حظر التجوال
» السودان.. "حمدوك" يعفي مدراء الجامعات الحكومية‎
» حزب تونسي يتهم "القروي" بهذا الأمر الخطير
» تداعيات "كارثية" للحرب النووية بين الهند وباكستان
» تخفيض سعر الغاز و6 منتجات أخرى
» «لافروف» يفجر مفاجأة مدوية عن «مبارك»
» الزمالك يحقق فوزًا غاليًا على المقاصة بهدف «زيزو»
» رضوى الشربيني لخطيبة «أبوتورتة»: هاتي بوسة.. هأعملك اللي نفسك فيه
» حسنى عبد ربه يعقد قرانه على ميرنا غيط

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف