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يوسف الحسيني

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تعليق ناري لـ"الحسيني" على تغريدة باسم يوسف عن "أديب"

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يوسف الحسيني
يوسف الحسيني

المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي يوسف الحسيني، على فبركة الإخوان تصريحات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه ليس أمر جديد على سياسة الإخوان، مؤكدا أن ما تفعله جماعة الإخوان الآن مجرد "حلاوة روح".
وعن تويته الإعلامي الساخر باسم يوسف عن ما أذاعه الإعلامي عمرو أديب في برنامجه عن اعترافات شباب أجانب عن تخطيطهم لإحداث فوض في مصر، عقب "الحسيني"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أنه قد يكون هناك حسن نية في التعامل، حيث قد يكون حدث لبس ما.
وأوضح أن هناك إتفاقيات تسليم المجرمين بين الدول، منوها بأن ليبيا سلمت مصر الإرهابي هشام عشماوي، فهل هذا يعني أن ليبيا لا ترى أن عشماوي شخصية خطرة، معقبا: "بالتأكيد لا، ولكن سيتم محاكمته في مصر وفقا للاتفاقيات بين الدول".
وأضاف أنه لا بد من متابعة المجرمين الذين اعترفوا على أنفسهم بالتخطيط لإحداث فوضى في مصر، وتم تسليمهم إلى بلادهم، مستبعدا ما يتردد حول أنهم قد تعرضوا للتعذيب حتى يعترفوا بهذا الكلام، قائلا: "كان هيبان عليهم، ولو كان اتعذب كان زمانه مش عارف ينطق كلمة".
وتابع أن مصر سلمت الإرهابيين الإردنيين إلى بلادهم، لأن مصر لا تريد أن تحدث أزمة مع الأردن، ولكن يجب أن يكون هناك متابعة لهم في بلادهم لمعرفة الحكم الذي سيحصلون عليه.


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