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الارصاد تكشف تفاصيل طقس ال 72 ساعة المقبل

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طقس
طقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس 72 ساعة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة "الجمعة ـ السبت ـ الأحد".

وقالت الهيئة إنه من المقرر أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وخليج السويس.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

السواحل الشمالية الغربية 34 23

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 31 20

الوجه البحري والقاهرة 34 23

جنوب سيناء والغردقة 35 25

شمال الصعيد 36 22

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 41 25

وعن طقس السبت، توقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حار على القاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وخليج السويس.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة السبت:

السواحل الشمالية الغربية 31 22

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 20

الوجه البحري والقاهرة 35 23

جنوب سيناء والغردقة 36 25

شمال الصعيد 37 24

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 41 25

وفيما يخص طقس الأحد، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، متكاثرة على السواحل الشمالية مع فرص سقوط أمطار، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وخليج السويس.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

السواحل الشمالية الغربية 28 22

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 20

الوجه البحري والقاهرة 33 22

جنوب سيناء والغردقة 35 25

شمال الصعيد 37 24

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 41 25


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