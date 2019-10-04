  • الجمعة 04 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:29 ص
بحث متقدم
ارشيف

تعليق غير متوقع من الاتحاد الأوربي علي " المرشح السجين"

حواس : السيسي هو " المنقذ"

مرتضى منصور

16 بلاغا من مرتضى منصور ضد مجلس "الخطيب"

تركي آل شيخ

تدوينه مثيرة من «آل شيخ» تشعل مواقع التواصل

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: "أبوس جزمكم اتفرجوا عليا"

ترامب

"ترامب" يتعرض لموقف محرج بعد لمسه لرئيس هذه الدولة

ملكة جمال

ملكة جمال موسكو تطالب ملك ماليزيا بتعويض خيالي عن الطلاق

اليمن

تصريحات هامة لـ بن سلمان عن اليمن

نجلا ترامب

في الخفاء.. نجلا ترامب يبيعان ممتلكات والدهما

ارشيف

رئيس أسوان يهدد بإذاعة لقاء الأهلى أرضيا فقط

رئيس أسوان يهدد بإذاعة لقاء الأهلى أرضيا فقط

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

«الاستئناف» تعلن براءة رئيس الأهلى السابق

#

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة عن لقاء نهضة بركان

#

«جولات الحسم» أزمة غير مسبوقة تهدد الدورى

#

قرار وزاري ينعش محافظة أسوان.. تعرف عليه

رئيس

دوري

أسوان

بطولة

أعلن أحمد سليمان رئيس نادى أسوان، إذاعة مباراة فريقه أمام الأهلى، والمقرر لها عصر غد ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدورى، على القنوات الأرضية فقط.

وأكد رئيس أسوان خلال تصريحات له، أنه لم يتم التوصل لحل بخصوص البث الفضائي مع الشركة الراعية حتى الآن".

وخسر أسوان المباراة الأولى أمام المقاصة بثلاثية مقابل هدفين، قبل التعادل أمام إف سي مصر في الجولة الثانية، فيما حقق الأهلي فوزين أمام سموحة بهدف، والإنتاج الحربي برباعية نظيفة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» راقصة شهيرة تثير الهلع في أميريكا
» موعد إعلان قائمة «الفراعنة» لمعسكر بتسوانا
» وزير النقل: وصول أول دفعة جرارات جديدة للسكة الحديد في هذا الموعد
» «العجلات الحربية» يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة "المقاولون"
» طلب غريب لـ" متحرش" والقضاء يرفضه
» رجل ينتقم من زوجته السابقة بـ" قنبلة"
» روسيا: أقوي كاسحة جليد في العالم في حيز التنفيذ
» أول رد من السعودية على فرض رسوم على الطرق
» سموحة يستدرج إنبي فى افتتاح الجولة الثالثة بالدورى
» أول قرار لـ "ميتشو" بعد مباراة المقاصة
» توفيق عكاشة: "أبوس جزمكم اتفرجوا عليا"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:49 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف