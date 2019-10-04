في الخفاء.. نجلا ترامب يبيعان ممتلكات والدهما

04 أكتوبر 2019 - 09:13 ص

كشفت تقارير أن إريك ودونالد جونيور ترامب، نجلا الرئيس الأمريكي، يلعبان في الخفاء بممتلكات والدهما .

وبحسب التقرير فقد قاما نجلا ترامب ببيع أكثر من 100 مليون دولار من محفظة الرئيس العقارية.

جاء هذا عندما تولى دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية، ومرر زمام أعماله إلى نجليه، حيث كانت طموحاتهما كبيرة جدا، لكن خطتهما باقتحام قلب أمريكا عبر علامتين تجاريتين جديدتين للفنادق، فشلت هذا العام.

وقد اضطرا نجلا الرئيس، اللذين عجزا عن تنفيذ تعهد والدهما بعدم التوسع على المستوى الدولي أثناء وجوده في البيت الأبيض، على اتباع استراتيجية "غير ترامبية"، أي غير مبنية على تطوير العقارات.

كما ذكر إريك ترامب في بيان، أنه عندما ألغى خطط أحد فنادقه فبراير الماضي: أننا إذا اضطررنا إلى إبطاء نمونا في الوقت الحالي، فنحن سعداء بذلك.

فيما أوضح دونالد جونيور أنه عندما تنتهي السياسة، سنستأنف القيام بما نقوم به بشكل أفضل، وهو بناء أفضل وأروع العقارات عالميا.