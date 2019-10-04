  • الجمعة 04 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:29 ص
بحث متقدم
ارشيف

تعليق غير متوقع من الاتحاد الأوربي علي " المرشح السجين"

حواس : السيسي هو " المنقذ"

مرتضى منصور

16 بلاغا من مرتضى منصور ضد مجلس "الخطيب"

تركي آل شيخ

تدوينه مثيرة من «آل شيخ» تشعل مواقع التواصل

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: "أبوس جزمكم اتفرجوا عليا"

ترامب

"ترامب" يتعرض لموقف محرج بعد لمسه لرئيس هذه الدولة

ملكة جمال

ملكة جمال موسكو تطالب ملك ماليزيا بتعويض خيالي عن الطلاق

اليمن

تصريحات هامة لـ بن سلمان عن اليمن

نجلا ترامب

في الخفاء.. نجلا ترامب يبيعان ممتلكات والدهما

ارشيف

رئيس أسوان يهدد بإذاعة لقاء الأهلى أرضيا فقط

أول رد من السعودية على فرض رسوم على الطرق

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

وكالات - الدويني فولى

أخبار متعلقة
#

أول رد من "مرتضى" على شكاوى الأهلى ضده

#

أول رد من «الحكام» على إسناد "السوبر" لطاقم نسائى

#

أول رد من «الأوقاف» على هدم مسجد "ولي صوفي"

#

أول رد من الحكومة على تسريح 25% من العاملين بالدولة

السعودية

الطرق

فرض رسوم

نفى المتحدث الرسمي لوزارة النقل في السعودية ياسر المسفر، ما تم تداوله حول اعتزام الوزارة فرض تعرفيه رمزية على استخدام الطرق ابتداءً من العام 2020.

وأكد المسفر في بيان له، عدم صحة التصريحات المنسوبة لوزير النقل حول تحديد قيمة الرسوم على استخدام الطرق.

ونوّه أن موضوع رسوم الطرق لا يزال قيد الدراسة لحين استكماله، وليس على وشك التنفيذ حتى في عام 2020.

وأشار المسفر إلى أن الوزارة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل ينشر من معلومات مغلوطة أو يسيء لها وفق الأنظمة المرعية المعمول بها في البلاد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» راقصة شهيرة تثير الهلع في أميريكا
» موعد إعلان قائمة «الفراعنة» لمعسكر بتسوانا
» وزير النقل: وصول أول دفعة جرارات جديدة للسكة الحديد في هذا الموعد
» «العجلات الحربية» يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة "المقاولون"
» طلب غريب لـ" متحرش" والقضاء يرفضه
» رجل ينتقم من زوجته السابقة بـ" قنبلة"
» روسيا: أقوي كاسحة جليد في العالم في حيز التنفيذ
» أول رد من السعودية على فرض رسوم على الطرق
» سموحة يستدرج إنبي فى افتتاح الجولة الثالثة بالدورى
» أول قرار لـ "ميتشو" بعد مباراة المقاصة
» توفيق عكاشة: "أبوس جزمكم اتفرجوا عليا"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:49 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف