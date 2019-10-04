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روسيا: أقوي كاسحة جليد في العالم في حيز التنفيذ

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مفاعل نووي (أرشيفية)

وكالات-الدويني فولي

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مفاعل نووي

كاسحة جليد

أفادت مصادر مسئولة في وحدة الطاقة في منظمة الطاقة النووية الروسية،"روساتوم"، أن  كاسحة الجليد الروسية الجديدة حيز العمل.

وصرح المسئول في المنظمة " بأن وحدة الطاقة في سفينة "أركتيكا" بدأت العمل بعد إطلاق مفاعلين نوويين فيها، بحسب وكالة "سبوتنك".

وأضاف المسؤول أن المفاعلين سيخضعان للاختبارات اللازمة، ثم يبدأ اختبار القدرة الحركية لسفينة "أركتيكا".

وتعد سفينة "أركتيكا" أقوى كاسحة جليد تعمل بالطاقة النووية في العالم، ويبلغ طولها 173.3 متر بينما يبلغ عرضها 34 مترا.

وتقدر سفينة "أركتيكا" على شق الطريق وسط الكتلة الجليدية التي يبلغ سمكها 3 أمتار. وتمت صناعتها في مصنع بناء السفن بمدينة بطرسبورغ الروسية، وسيتم تدشينها في عام 2020.

ويواصل هذا المصنع العمل في إنشاء سفينتين أخريين تعملان بالطاقة النووية.

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