» وزير النقل: وصول أول دفعة جرارات جديدة للسكة الحديد في هذا الموعد

04 أكتوبر 2019 - 09:54 ص

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية بورش التبين للسكك الحديدية المتخصصة في عمرة وصيانة الجرارات؛ حيث تابع أعمال عمرات وصيانة جرارا ت( (GE والهنشل الألماني، وتفقد أقسام الورشة المختلفة والتقى بالعاملين.

وأكد وزير النقل، أن كل ورش السكة الحديد سيتم تطويرها تطويرا شاملا لتحقيق مفهوم الجودة الشاملة، ورفع كفاءة المعدات وإمدادها بقطع الغيار الأصلية على أن يكون الإصلاح تحت إشراف خبراء من المصانع والشركات العالمية، مشيرًا إلى أن ورشة التبين تعتبر مثالا واضحا لهذه المنظومة؛ حيث يجري إعادة تأهيل 81 جرارًا GE من الأسطول الحالي للهيئة بأيدى العمال والفنيين والمهندسيين المصريين، وتحت إشراف خبراء من جنرال اليكتريك؛ وذلك في إطار التعاقد الذي وقعته هيئة السكة الحديد مع جنرال اليكتريك الأمريكية والخاص بتصنيع و توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد و إعادة تأهيل 81 جرار من الأسطول الحالي للهيئة.

وتابع وزير النقل، الجدول الزمني الخاص بإصلاح جرارات GE حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل جرارين، وجارٍ الانتهاء من عدد جرارين آخرين، على أن يتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات تباعا.

وشاهد وزير النقل، خطة تدريب الفنيين المصريين تحت إشراف الخبراء GE عمليا داخل الورشة وتأهيل و تطوير ورشة التبين ورفع كفاءتها، وتحسين بيئة العمل بها؛ لاستقبال أعمال صيانة الجرارات بالتوازي مع عمليات إعادة التأهيل والتصنيع والتوريد للجرارات وفقا للعقد الموقع بين الطرفين

وأوضح وزير النقل، أن أول دفعة من الجرارات الجديدة المتعاقد عليها ستصل أوائل شهر نوفبر المقبل بعدد 10 جرارات جديدة على أن يتوالى توريد باقي الجرارات الجديدة تباعا طبقا لجدول التوريد المتفق عليه.

وتابع وزير النقل، عمليات إصلاح وإعادة تأهيل وعمرات الهنشل الألماني المخصص لقطارات البضائع، وكذلك أعمال عمرات عربات البضائع المختلفة مؤكدًا على الاهتمام الكبير بنقل البضائع عبر السكك الحديدية لزيادة عوائد السكة الحديد وتخفيف الاعباء على الطرق

يذكر أن ورش التبين تم إنشاؤها عام 1983 على مساحة 95 فدانا شاملة الورش والأحواش، ويبلغ عدد العاملين بها حوالي 508 عاملا وفنيا ومهندسا، وتعتبر من الورش الرئيسية التي تعمل في عمرات وصيانة الجرارات وعربات البضائع؛ حيث تقوم بالاستعداد بعدد 300 جرار شهريًا بمعدل 10 جرارات يوميا كما تقوم بعمل عمرة عمومية اسمية لعدد60 عربة بضائع.