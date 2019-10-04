"ترامب" يتعرض لموقف محرج بعد لمسه لرئيس هذه الدولة

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ترامب

لمس

رئيس فلندي

تعرض الرئيس الأمريكي، دونال ترامب، لموقف محرج، خلال لقاء صحفي  مع الرئيس الفلندي ، سولي نينيستو، في البيت الأبيض، حيث حاول "ترامب" ملامسة الأخير لكنه بدا انه دفع يد "ترامب" بعيدًا .

وجلس الزعيمان جنبا إلى جنب لحضور مؤتمر صحفي مشترك، تحدث خلاله "ترامب" للصحفيين حول التحقيق في عزله، ومكالمته الهاتفية التي أجراها في يوليو مع الرئيس الأوكراني، وعن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف.

لكن عندما تعلق الأمر بلغة جسد ترامب، كانت الإيماءات أعلى صوتا من الكلمات، إذ حاول ترامب التربيت على رجل نينيستو، لكن الرئيس الفنلندي بدا أنه قد دفع يد ترامب بعيدا.

وجاءت الإيماءة غير المتوقعة عندما سأل أحد المراسلين عما يمكن أن تتعلمه الولايات المتحدة من فنلندا، التي صنفت على أنها أسعد بلد على وجه الأرض لمدة عامين على التوالي.

وسحب ترامب يده على الفور، وواصل الحديث عن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والنائب آدم شيف.

وقال ترامب: "لقد تخلصت من بيلوسي وتخلصت من شيف"، مضيفا: "فنلندا بلد سعيد وهو (نينيستو) زعيم سعيد أيضا".

وسخر الناشطون عبر مواقع التواصل من حركة ترامب، فكتب أحدهم: "أعتقد أنه يمكننا إضافة رئيس فنلندا إلى قائمة الأشخاص الذين لمسهم ترامب من دون موافقة".

بينما أشار آخر إلى أن "تربيتة ترامب على ركبة الرئيس تعد غير محترمة على الإطلاق في الثقافة الفنلندية".


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