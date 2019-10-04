  • الجمعة 04 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر05:26 م
بحث متقدم
نافعة

قرار جديد بشأن حسن نافعة وحازم حسني

أرشيفية

بدء الاجتماع السوداني الإثيوبى المصري حول «سد النهضة»

محمد علي

تركي آل الشيخ يتوعد بترحيل "محمد علي" لمصر

الخبز

تصريحات جديدة لـ"التموين" عن الخبز المدعم

القوات الجوية الهندية

خطأ فادح للقوات الجوية الهندية أسفر عن هذه الكارثة

صاروخ تحت الماء

كوريا الشمالية تفاجئ البنتاجون بصاروخ تحت الماء

ابن يشعل النيران فى أسرته للمطالبة بسبب المصروف بالشرقية

الكويت.. يسكب البنزين على زوجته ويحرقها.. السبب صادم

جونسون

محكمة : جونسون مهدد بالحبس في هذه الحالة

رئيس الوزراء

10 شائعات ينفيها مجلس الوزراء أخطرها رقم 9

العقيد الركن تركي المالكي

"التحالف العربي": يؤكد إطلاق صواريخ حوثية جديدة

راقصة شهيرة تثير الهلع في أمريكا

الصفحة الأخيرة

الزومبي
الزومبي

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"اسوديتي أوي" تضع فنانة شهيرة في موقف محرج

#

في الجيم.. رانيا يوسف تثير الجدل بـ"حركات غير لائقة"

#

في حالة سكر.. راقصة شهيرة تعتدى على ضابط وهذه عقوبتها

#

بسبب "فيديو".. إعلامية شهيرة تثير ضجة في السعودية

اميركا

الولايات المتحدة

الاكتئاب

الزومبي

كانت تتمني التقاط صورة مفزعة لها لتفاجئ بها أصدقاءها، إلا أنها هي من أصيبت بالهلع والفزع بعد أن قامت بوضع مكياج " الزومبي" لتتحول إلي زومبي حقيقي أثار الهلع والفزع بين كل من حولها، ونقلت الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد نوبة من الفزع انتابتها.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن الراقصة جاي فيرز خضعت لثلاث ساعات من عملية وضع مكياج لتشبه "الزومبي"، الذي جعل وجهها يبدو مخيفا ومفزعا.

وتابعت أنها كانت تستعد لالتقاط صور فوتوغرافية دعائية قبل أن تتفاجأ بمظهرها المرعب، الأمر الذي جعلها تتعرض لنوبة هلع، مما استدعى نقلها إلى مستشفى بومونت في مدينة رويال أوك بولاية ميشيغن.

ورفض المستشفى التعليق على حالة فيرز، لكنه قال إنها عولجت وعادت إلى منزلها في اليوم ذاته.

وفي منشور على صفحتها على "فيسبوك"، أكدت فيرز أن "القلق والفزع ليست مسألة مضحكة"، مضيفة: "لقد كان وضعًا خطيرًا حدث في وقت غريب".

ووفقا لجمعية القلق والاكتئاب الأميركية، فإن ما يقرب من 40 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من نوبات الهلع والقلق.

كما تقدر منظمة الصحة العالمية أن واحدا من بين كل 13 شخصًا يعانون القلق على مستوى العالم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تسليم سوداني مطلوب على ذمة إحدى القضايا لبلاده
» . شاب إنجليزي يروي قصة اعتناقه الإسلام بسبب «صلاح»
» 750 ألف دولار تعويضًا لـ"زوج" من عيشق زوجته
» سبب صادم وراء وقف فيلم " هنيدي" الجديد
» حواس: انتظروا مفاجأة عالمية في يناير المقبل
» القوات المسلحة تهنئ "السيسى" بذكرى أكتوبر
» تجريم لبس الأقنعة في مظاهرات هونج كونج
» اجتماع مهم لـ "الأهلى" برئاسة الخطيب
» " البامية" الحل السري لعلاج السكر
» الأهلى يخوض أول مران له «بجنوب الصعيد»
» المغرب والجزائر مهددان إلكترونيا بهذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    05:42 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف