خطة أمريكية بريطانية للسيطرة على "فيسبوك"

04 أكتوبر 2019 - 10:27 ص

وقعت الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا اتفاقا يسمح بالوصول إلى البيانات عبر الحدود يسمح لكل دولة طلب معلومات عن الجرائم من شركات التكنولوجيا التي تعمل انطلاقا من الدولة الأخرى.

وطالبت حكومة الدولتين، إلى جانب أستراليا، في رسالة مفتوحة إلى "فيسبوك" بعدم المضي قدما في خطتها لتشفير أنظمتها للتراسل دون أن تضمن أولا وصول أجهزة إنفاذ القانون إلى المعلومات بعد موافقة القضاء.

فيما دافع مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربرغ عن قراره تشفير خدمات التراسل لدى الشركة.

وقال زوكربرغ: "شعرت بقلق شديد عندما كنا نتخذ قرارا بشأن التشفير عبر تطبيقاتنا المختلفة"، لكنه عبر عن "تفاؤله" بشأن قدرة "فيسبوك" على تحديد الجناة حتى في الأنظمة المشفرة، باستخدام نفس الأدوات التي استخدمتها لمكافحة التدخل في الانتخابات.