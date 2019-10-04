  • الجمعة 04 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:12 م
بحث متقدم
ابن يشعل النيران فى أسرته للمطالبة بسبب المصروف بالشرقية

الكويت.. يسكب البنزين على زوجته ويحرقها.. السبب صادم

جونسون

محكمة : جونسون مهدد بالحبس في هذه الحالة

رئيس الوزراء

10 شائعات ينفيها مجلس الوزراء أخطرها رقم 9

العقيد الركن تركي المالكي

"التحالف العربي": يؤكد إطلاق صواريخ حوثية جديدة

السيدة

أول أفريقية ناطقة لقصر الإليزيه تثير الجدل بملابسها

صلاح

غياب "صلاح" عن قائمة المنافسين على شهر سبتمبر

ميسي

هذه ذكريات "ميسي" مع أول كرة ذهبية

زفاف

يحتفل بزفافه للمرة الثانية بحضور طفليهما.. والسبب مفاجأة

ارشيف

44 قتيلا ومئات المصابين باحتجاجات العراق

السادات

تصريحات إسرائيلية غير متوقعة عن " السادات"

اقتصادي: الاحتياطي النقدي سيصل إلى 50 مليار دولار عام 2020

مال وأعمال

خالد الشافعي الخبير الاقتصادي
خالد الشافعي الخبير الاقتصادي

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"مفاجآت كبرى تشهدها مصر خلال الفترة القادمة"

#

لهذا الأسباب.. الاحتياطى النقدى يواصل ارتفاعه

#

بشرى سارة للمرأة الكويتية مطلع العام القادم

#

"ناسا" تتكلف 30 مليار دولار لإعادة رواد الفضاء إلى القمر

مليار دولار

الاحتياطي

2020

أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر ليسجل أعلى معدل له تقريبا  45.1 مليار دولار، يعتبر إشارة إلى أن هناك احتمالية كبيرة لوصول الاحتياطي إلى 50 مليار دولار خلال العام المقبل 2020.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن ارتفاع الاحتياطي يعتبر انجاز كبير جدا يحسب للسياسية النقدية المتبعة منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي،  فارتفاع الاحتياطي النقدي له دلالات ونتائج هامة منها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة تتخطى الثماني أشهر وهى نسبة عالية جدا مقارنة بأي دولة في العالم، اذ تسجل النسب العالمية المتعارف عليها 3 أشهر فقط ونحن وصلنا إلى 8 أشهر.

وأوضح أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة يساهم في رفع تصنيف مصر في التقارير الدولية الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لابد أن يتأكد أنه قادر علي تحويل أرباحه للخارج .

وأشار إلى أن زيادة النقد الأجنبي يساهم فى زيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ونتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورات هامة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب الاستثمارات الجديدة المباشرة بعيدا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة وهو ما يزيد من سرعة تحقيق عمليات النمو المرجوة والتي تسعى لها مصر.

كما أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام  2016، هذا جانب وجانب أخر هو توفير العملة الصعبة للشركات وتمويل عملياتها المصرفية سواء باستيراد المواد الخام والماكينات وهو ما يسهم فى إسراع حركة الاقتصاد ونمو القطاعات المختلفة.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اجتماع هام لـ "الأهلى" برئاسة الخطيب
» " البامية" الحل السري لعلاج السكر
» الأهلى يخوض أول مران له «بجنوب الصعيد»
» المغرب والجزائر مهددان إلكترونيا بهذا الأمر
» الكويت تحذر مواطنيها من هذا الأمر
» قطع المياه عن الدقى والجيزة 8 ساعات
» قتلي وجرحي في عمليات إرهابية بالسودان
» 6 حالات تسمم بسبب الفسيخ بالإسكندرية
» "الوزراء" يقرر إنشاء حى جديد باسم "الطالبية"
» اقتصادي: الاحتياطي النقدي سيصل إلى 50 مليار دولار عام 2020
» راقصة شهيرة تثير الهلع في أميريكا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:10 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف