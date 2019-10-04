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أديب: الناس هترجع البنزين القديم.. لهذا السبب

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عمرو أديب
عمرو أديب

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البنزين

عمرو أديب

سخر الإعلامي عمرو أديب، من القرار الذي أصدرته الحكومة المصرية بخصوص خفض سعر بيع البنزين بأنواعه الثلاثة 25 قرشا للتر.

 وكتب  "أديب"، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التغريدات "تويتر"،ساخرا : "كانت الناس ليلة رفع أسعار البنزين تروح تقف طوابير تملى.. الليلة دى بعد التخفيض الناس هتروح ترجع البنزين القديم".

 جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أصدرت قرارا بخفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر، ليصبح 6,5 جنيه لبنزين 80، و7,75 جنيه لبنزين 92، و8,75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح بـ 4250 جنيهًا، وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.

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