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6 حالات تسمم بسبب الفسيخ بالإسكندرية

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فسيخ
فسيخ

متابعات - دويني فولى

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حالات تسمم

اسكندرية

فسيخ

استقبل مركز السموم بكلية طب الإسكندرية، اليوم 6 حالات جديدة مصابين بالتسمم الغذائي إثر تناول"الفسيخ"، ليصبح الإجمالي 49 حالة جرى استقبالهم بالمركز خلال أسبوع.

وأضافت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أن نحو 22 مريضا تناولوا 31 وحدة مصل مضاد لتسمم الفسيخ، واحتجزوا 13 بالعناية المركزة، وأن الحالات الجديدة من دسوق وإدكو ورشيد وواحدة من الإسكندرية.

وأوضحت غانم أن المركز أصدر بيانا تحذيريا وينشر بشكل يومي في وسائل الإعلام ومازال الوضع مستمر ولا يمتنع المواطنين عن تناول الفسيخ ويجري استقبال الحالات.

كان مركز السموم بالإسكندرية أصدر بيانا عاجلا، السبت الماضي، بشأن ما جرى رصده من تزايد حالات تسمم الفسيخ، مطالبا جميع المواطنين بالامتناع نهائيا وبشكل فوري عن تناوله، مؤكدا استقباله 21 حالة في الساعات الأولى، فيما بقت سيدة عمرها 50عاما، إثر تناولها وجبة الفسيخ من محافظة كفرالشيخ.


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