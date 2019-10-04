تصريحات إسرائيلية غير متوقعة عن " السادات"

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متابعات - أمينة عبد العال

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السادات

حرب أكتوبر

كشف جنرال إسرائيلي عن  الأفكار التي كانت سائدة أيام حرب أكتوبر عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث كان يقال عنه أنه" أحمق"، إلا أن ما حدث بعد الحرب أكد أن اعتقاداتهم كانت خاطئة.

وأجرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أمس الخميس، حوارا مطولا مع جنرال سابق بالرقابة العسكرية الإسرائيلية، أكد من خلاله أن بلاده اعتقدت حتى حرب أكتوبر 1973، أحمقا.

وذكر الجنرال "د"، دون ذكر اسمه، أن المخابرات الإسرائيلية قامت بإجراء اختبارات وعمليات محاكاة عدة تتعلق بمدى احتمال أو وضع سيناريوهات لاندلاع حرب على الجبهة المصرية، وكلها أظهرت أنه لا يمكن اندلاع هذه الحرب.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان الجنرال الإسرائيلي أنه في الوقت الذي اعتبر الإسرائيليون الرئيس المصري الراحل أحمقا، فإنه فاجأهم بمعرفته الحقيقية عنهم، بل وبشكل مثير للدهشة، حيث عرف وعلم كل شيء عن إسرائيل.

وأوضح الجنرال الإسرائيلي أن المصريين وعلى رأسهم الرئيس محمد أنور السادات، فاجأوا إسرائيل بالحرب عليهم في أكتوبر 37، حيث اعتبروا أن تلك الحرب عبارة عن "مفاجأة".


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