هذه ذكريات "ميسي" مع أول كرة ذهبية

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كشف ليونيل ميسي قائد برشلونة ولاعب المنتخب الأرجنتيني، عن ذكريات كرته الذهبية الأولى وعن كرة القدم بمناسبة فوزه بلقب الأفضل هذه العام.

وقال "ميسي" خلال لقاء تلفزيوني، إن مهنة كرة القدم لا تسمح بالاستمتاع بلحظات التتويج مضيفا : "لا يمكننا الاستمتاع بهذه المهنة وما تحصل عليه، لأن كرة القدم لا تتوقف أبدًا، من الصعب التوقف والتفكير فيما حدث، حين تمر الأشياء التى حدثت فى السنوات الماضية تعرف حقيقة ما تعنى لأي حد كانت رائعة ولأي درجة من الأفضل أن تستفيد وتستمع بكل لحظة وكل يوم".


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