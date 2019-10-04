غياب "صلاح" عن قائمة المنافسين على شهر سبتمبر

04 أكتوبر 2019 - 01:47 م

أعلنت الشركة الراعية للدوري الإنجليزي "بريميرليج"، قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة لاعب شهر سبتمبر للموسم الجاري 2019-2020.

وغاب محمد صلاح جناح أيسر فريق ليفربول، عن قائمة المرشحين لحصد لاعب الشهر في البريميرليج، فيما تواجد 8 لاعبين يتنافسون على الجائزة، وعلى رأسهم الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي.

وتضم قائمة اللاعبين المرشحين كل من، رياض محرز، ألكسندر أرنولد، لاعب فريق ليفربول، بيير إيمريك أوبامينج، مهاجم أرسنال، كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، جون ماكين، لاعب أستون فيلا، ريكاردو بيريرا، لاعب ليستر سيتي، سون هيونج مين، لاعب توتنهام، وكالوم ويلسون، لاعب بورنموث.