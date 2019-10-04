الكويت.. يسكب البنزين على زوجته ويحرقها.. السبب صادم

04 أكتوبر 2019 - 02:00 م

حادثة بشعة شهدتها الكويت، حيث أقدم شخص من فئة البدون (أشخاص غير محددي الجنسية في الكويت)، على سكب البنزين على زوجته وحرقها عمدًا، قبل أن ينقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.







وكشفت صحيفة "الأنباء" المحلية، أن المتهم اعترف بفعلته تهمة الحرق العمدي والشروع في القتل، مبررًا ذلك بخلاف بينه وبين زوجته.







وحسب الصحفية فأن بلاغا ورد بوصول امرأة إلى المستشفى وقد تعرضت للحرق، وبعد وصول رجال الأمن شاهدوا امرأة إندونيسية من مواليد 1976، مصابة بحروق من الدرجة الثانية في البطن والظهر واليد اليمنى، ومصابة بجرح قطعي في الكتف، حيث أكدت أن زوجها هو من أشعل النار فيها.







وألقي القبض على الزوج، الذي قال إنه فعل ذلك بسبب خلاف وقع بينه وبين زوجته (لم يحدده)، فسكب البنزين عليها وأحرقها ثم أخمد النيران ببطانية.

