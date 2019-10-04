» اجتماع مهم لـ "الأهلى" برئاسة الخطيب

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يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا بمقر النادى بمدينة نصر برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة الشكاوي التي تقدموا بها لكل أجهزة الدولة قبل أيام ضد مرتىض منصور رئيس نادى الزمالك والموقف النهائي منها.

ويفتتح المجلس عصر اليوم بوابات النادى بفرع مدينه نصر بعد الانتهاء من أعمال إنشائها والتى تبرز شخصية الأهلى وسوف يتم تعميمها كنموذج أساسى على كافة بوابات النادى سواء فى مقر الجزيرة وفرع الشيخ زايد ومستقبلا فرع التجمع الخامس.

وتضم البوابات الجديدة مداخل الكترونية حيث يتم دخول الأعضاء من خلال كارنيه العضوية، ولن يسمح للأعضاء الموقوفين بالدخول، وسوف تمكن البوابات الجديدة من اكتشاف الكارنيهات المزورة، وتتيح ميزة أخرى تتعلق بالعملية الإحصائية والتسويقية من خلال معرفة عدد الأعضاء المترددين على النادى على مدار العام وهو الأمر الذى يمكن الإدارة من اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لمواجهه اى تدفقات فى عدد الأعضاء المترددين على النادى.


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