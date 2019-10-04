» حواس: انتظروا مفاجأة عالمية في يناير المقبل

04 أكتوبر 2019 - 02:29 م

أعلن الدكتور زاهي حواس، قال العالم الأثري ووزير الآثار الأسبق، عن مفاجأة عالمية سيتم الكشف عنها في يناير المقبل، قائلا :" هذه المفاجأة موجهة للأطفال في جميع دول العالم تحت اسم برنامج عالمي "زاهي الصغير"، بالتعاون مع ديزني.



وأضاف "حواس"، خلال حواره لببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" ، قائلا :" بأن توت عنخ آمون، في 4 نوفمبر عام 2022 سيمر 100 عامًا على اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون.



وأكد ، وزير الآثار الأسبق، أنه فكر في كتابة أوبرا تخص الملك توت عنخ أموت، بمناسبة مرور مائة عام على اكتشاف مقبرته.

