» حواس: انتظروا مفاجأة عالمية في يناير المقبل

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صدى البلد

حمدي رزق

زاهي حواس

أعلن الدكتور زاهي حواس، قال العالم الأثري ووزير الآثار الأسبق، عن مفاجأة عالمية سيتم الكشف عنها في يناير المقبل، قائلا :" هذه المفاجأة موجهة للأطفال في جميع دول العالم تحت اسم برنامج عالمي "زاهي الصغير"، بالتعاون مع ديزني.

وأضاف "حواس"، خلال حواره لببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" ، قائلا :" بأن توت عنخ آمون، في 4 نوفمبر عام 2022 سيمر 100 عامًا على اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون.

 وأكد ، وزير الآثار الأسبق، أنه فكر في كتابة أوبرا تخص الملك توت عنخ أموت، بمناسبة مرور مائة عام على اكتشاف مقبرته.

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