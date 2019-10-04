  • الجمعة 04 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر05:24 م
بحث متقدم
نافعة

قرار جديد بشأن حسن نافعة وحازم حسني

أرشيفية

بدء الاجتماع السوداني الإثيوبى المصري حول «سد النهضة»

محمد علي

تركي آل الشيخ يتوعد بترحيل "محمد علي" لمصر

الخبز

تصريحات جديدة لـ"التموين" عن الخبز المدعم

القوات الجوية الهندية

خطأ فادح للقوات الجوية الهندية أسفر عن هذه الكارثة

صاروخ تحت الماء

كوريا الشمالية تفاجئ البنتاجون بصاروخ تحت الماء

ابن يشعل النيران فى أسرته للمطالبة بسبب المصروف بالشرقية

الكويت.. يسكب البنزين على زوجته ويحرقها.. السبب صادم

جونسون

محكمة : جونسون مهدد بالحبس في هذه الحالة

رئيس الوزراء

10 شائعات ينفيها مجلس الوزراء أخطرها رقم 9

العقيد الركن تركي المالكي

"التحالف العربي": يؤكد إطلاق صواريخ حوثية جديدة

750 ألف دولار تعويضًا لـ"زوج" من عيشق زوجته

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

علي محمود

أخبار متعلقة
#

الحرب في أفغانستان كبدت واشنطن نحو 1000 مليار دولار

#

كيف تصبح مليونيرًا.. تجربة أمريكية تعرف عليها

#

بالفيديو.. ضبط سارقي 5 ملايين من فندق بالجيزة

محكمة

طلاق

عشيق زوجته

قضت محكمة في كارولاينا الشمالية بـ750 ألف دولار تعويضًا لزوج مخدوع؛ بعد إقامته دعوى قضائية ضد عشيق زوجته؛ اتهمه فيها بالتسبب في طلاقه وزوجته.

وأقام  الزوج دعوى قضائية في محكمة "جرينفيل"؛ بعد اكتشافه أن زوجته تقدمت بطلب الطلاق بعد 12 عامًا من الزواج، كانت تخونه مع زميل لها في العمل.

وذكر الزوج في دعواه: "أخبرتني في البداية أنها تريد الطلاق لأنني كنت أعمل لوقت طويل، ودائمًا ما أتغيب عن المنزل"  إلا أنه اكتشف بعد ذلك  أنها كانت على علاقة مع زميل لها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تسليم سوداني مطلوب على ذمة إحدى القضايا لبلاده
» . شاب إنجليزي يروي قصة اعتناقه الإسلام بسبب «صلاح»
» 750 ألف دولار تعويضًا لـ"زوج" من عيشق زوجته
» سبب صادم وراء وقف فيلم " هنيدي" الجديد
» حواس: انتظروا مفاجأة عالمية في يناير المقبل
» القوات المسلحة تهنئ "السيسى" بذكرى أكتوبر
» تجريم لبس الأقنعة في مظاهرات هونج كونج
» اجتماع مهم لـ "الأهلى" برئاسة الخطيب
» " البامية" الحل السري لعلاج السكر
» الأهلى يخوض أول مران له «بجنوب الصعيد»
» المغرب والجزائر مهددان إلكترونيا بهذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    05:42 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف