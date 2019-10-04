  • الجمعة 04 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر05:25 م
بحث متقدم
نافعة

قرار جديد بشأن حسن نافعة وحازم حسني

أرشيفية

بدء الاجتماع السوداني الإثيوبى المصري حول «سد النهضة»

محمد علي

تركي آل الشيخ يتوعد بترحيل "محمد علي" لمصر

الخبز

تصريحات جديدة لـ"التموين" عن الخبز المدعم

القوات الجوية الهندية

خطأ فادح للقوات الجوية الهندية أسفر عن هذه الكارثة

صاروخ تحت الماء

كوريا الشمالية تفاجئ البنتاجون بصاروخ تحت الماء

ابن يشعل النيران فى أسرته للمطالبة بسبب المصروف بالشرقية

الكويت.. يسكب البنزين على زوجته ويحرقها.. السبب صادم

جونسون

محكمة : جونسون مهدد بالحبس في هذه الحالة

رئيس الوزراء

10 شائعات ينفيها مجلس الوزراء أخطرها رقم 9

العقيد الركن تركي المالكي

"التحالف العربي": يؤكد إطلاق صواريخ حوثية جديدة

بحسب الخارجية..

تسليم سوداني مطلوب على ذمة إحدى القضايا لبلاده

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

بعد انتقاد فستانها العاري .. فنانة شهيرة: الاحترام مش باللبس

#

نقل رجاء الجداوي للمستشفى .. ونهال عنبر تكشف حالتها الصحية

#

إعلامي يحرج "انتصار" بسؤال غير متوقع علي الهواء

#

أغرب احتجاج للسودانيين.. لن تتخيل المكان

مصر

شاب سوداني

االقبض

سلمت السلطات المصرية، شابًا سودانيًا يدعي وليد عبد الرحمن حسن سليمان إلى بلاده، بعد التحقيق معه على ذمة إحدى القضايا.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى اليوم، إنه صدر قرار بتسليم المواطن السودانى- الذى سبق إلقاء القبض عليه والتحقيق معه على ذمة إحدى القضايا - إلى السلطات السودانية وذلك بعد تقنين كافة الإجراءات المتخذة حياله من جانب نيابة أمن الدولة العليا بجمهورية مصر العربية.
 
وأكدت الخارجية، أن ذلك يأتى فى إطار العلاقات التاريخية والأخوية التى ‏تربط جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ‏وتعزيزاً لأواصر التعاون بين حكومتيّ البلدين.


وأشارت الوزارة، إلى أن تلك الخطوة تعكس مدى التعاون القائم بين الأجهزة التنفيذية بالبلدين وحرصهما على ترسيخ قيم التسامح والأخوة بين شعبيّ وادي النيل.ش

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تسليم سوداني مطلوب على ذمة إحدى القضايا لبلاده
» . شاب إنجليزي يروي قصة اعتناقه الإسلام بسبب «صلاح»
» 750 ألف دولار تعويضًا لـ"زوج" من عيشق زوجته
» سبب صادم وراء وقف فيلم " هنيدي" الجديد
» حواس: انتظروا مفاجأة عالمية في يناير المقبل
» القوات المسلحة تهنئ "السيسى" بذكرى أكتوبر
» تجريم لبس الأقنعة في مظاهرات هونج كونج
» اجتماع مهم لـ "الأهلى" برئاسة الخطيب
» " البامية" الحل السري لعلاج السكر
» الأهلى يخوض أول مران له «بجنوب الصعيد»
» المغرب والجزائر مهددان إلكترونيا بهذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    05:42 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف