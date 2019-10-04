» تسليم سوداني مطلوب على ذمة إحدى القضايا لبلاده

04 أكتوبر 2019 - 04:58 م

سلمت السلطات المصرية، شابًا سودانيًا يدعي وليد عبد الرحمن حسن سليمان إلى بلاده، بعد التحقيق معه على ذمة إحدى القضايا.



وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى اليوم، إنه صدر قرار بتسليم المواطن السودانى- الذى سبق إلقاء القبض عليه والتحقيق معه على ذمة إحدى القضايا - إلى السلطات السودانية وذلك بعد تقنين كافة الإجراءات المتخذة حياله من جانب نيابة أمن الدولة العليا بجمهورية مصر العربية.





وأكدت الخارجية، أن ذلك يأتى فى إطار العلاقات التاريخية والأخوية التى ‏تربط جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ‏وتعزيزاً لأواصر التعاون بين حكومتيّ البلدين.







