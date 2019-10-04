«لوف» يعلن قائمة ألمانيا لمباراتي الأرجنتين وإستونيا

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا بقيادة يواخيم لوف، قائمة الماكينات لمباراتي الأرجنتيني وإستونيا، خلال معسكر أكتوبر المقبل.
وضمت قائمة المنتخب الألماني كل من :
في حراسة المرمى: مانويل نوير، بيرند لينو، مارك أندريه تير شتيجن.
وفي خط الدفاع: جوناس هيكتور، ماتياس جينتر، جوناثان تاه، لوكاس كلوسترمان، نيكولاس شول، مارسل هالستنبرج، نيكلاس شتارك.
وفي خطي الوسط والهجوم: جوشوا كيميتش، كاي هافيرتز، توني كروس، تيمو فيرنر، جوليان براندت، ماركو ريوس، نديم أميري، لوكا فالدشميدت، سيرج نابري، إلكاي جويندوجان، إيمري تشان.
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