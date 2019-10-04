خبر سار لجماهير الأهلي قبل مباراة أسوان

04 أكتوبر 2019 - 06:06 م

أعلن مجلس إدارة نادي أسوان، إذاعة مباراته أمام الأهلي المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري العام.

وكتب الفريق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "رسميًا ستتم إذاعة مباراة أسوان والأهلي غدًا، حرصًا من نادي أسوان على إرضاء جماهير الكرة المصرية.. لكن بدون حضور الجمهور".

وكان نادي أسوان، أعلن في وقت سابق رفضه إذاعة المباراة فضائيًا بسبب أزمته مع الرعاة.

ويحتل أسوان المركز الـ12 برصيد نقطة وحيدة من خسارة أمام مصر للمقاصة في الجولة الأولى وتعادل سلبي أمام نادي مصر في الجولة الثانية، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 6 أهداف من فوزين أمام سموحة في الجولة الأولى وأمام الإنتاج الحربي في الجولة الثانية.