» زوجة الشهيد "المنسي" تكشف مفاجأة جديدة عنه

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المنسي
المنسي

حسن علام- متابعات

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الشهيد المنسي

المواقف البطولية

قالت منار سليم، زوجة الشهيد عقيد أحمد المنسي: إنه على الرغم من أن المنسي توفى صغيرًا في السن إلا أن حياته كانت مليئة بالمواقف البطولية، وأعماله كلها كانت خالصة لوجه الله، وحبًا في مصر.

وأشارت "سليم"، في تصريحات متلفزة، إلى أن المنسي كان مثالاً يضرب به في كل المواقف البطولية، لافتًا إلى أن زوجها كان دائمًا يردد جملة "لا مالا.. لا جاه"، وكان محبًا لكل الناس.

وأضافت، أن المنسي كان دائمًا يخبرها بأنه لا يطمح في مال، أو جاه، أو شهرة، وإنما يؤدي عمله حبًا في مصر، منوهة بأن كل ما رفضه زوجها في حياته تحقق بعد وفاته، حيث أصبح مشهورًا، ومحبوبًا بصورة أكبر، مؤكدة أن أهم ما تركه لها زوجها الشهيد ولأطفاله هو الفخر والشعور بالعزة.

وتابعت، أنها دائمًا تطالب أطفالها بأن يكونوا فخورين باستشهاد والدهم، وتذكرهم أنهم أبناء شهيد، وهو أمر عظيم لا يناله الجميع، حيث إن المنسي ترك لهم إرث من السمعة الطيبة.


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