مصر تطالب "هولندي" مغادرتها فورًا

04 أكتوبر 2019 - 08:24 م

أفرجت الأجهزة الأمنية، عن مواطن هولندي، ألقي القبض عليه مؤخرًا لقيامه بتصوير ميدان التحرير.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان لها، إن بيتر باس هابس، المفرج عنه، سافر إلى مصر للسياحة وألقي القبض عليه بالقرب من ميدان التحرير، مشيرة إلى أن مصر طلبت منه أن يغادر البلاد في أسرع وقت ممكن.

وكانت النيابة العامة ، قد أعلنت أن سفارات الدول التي يحمل جنسياتها المتهمون بتصوير ميادين البلاد خلال التظاهرات الأخيرة، تقدمت بطلب إخلاء سبيلهم على ذمة القضية وتعهدت بترحيلهم.

وأشارت النيابة، إلى أن قرار إخلاء سبيلهم صدر بعد اتهامهم بالتحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة.