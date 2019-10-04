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إيطاليا.. مقتل شرطيين اثنين وجرح 3 آخرين في إطلاق نار

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الشرطة الإيطالية
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قتل شرطيان إيطاليان وجرح 3 آخرون في عملية إطلاق النار من قبل لصوص خلال اقتيادهم إلى مديرية الأمن في مدينة تريستا شمال شرقي البلاد.
وأوضحت وسائل إعلام محلية، الجمعة، أن لصّين شقيقين انتزعا سلاح عنصري شرطة أثناء اقتيادهم إلى مركز الأمن وفتحا النار عليهم، ما أدى إلى مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين.
كما أصيب أحد المهاجمين بجروح خلال عملية الاشتباك وتم إلقاء القبض عليهما مجددا.
وعقب الحادث، أغلقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بمقر الشرطة لأسباب أمنية، وأعلن عمدة تريستا الحداد في المدينة بسبب الحادث. -

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