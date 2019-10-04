روائية هندية: الاعتقالات في جامو وكشمير سلاح لإسكات الأصوات

04 أكتوبر 2019 - 11:37 م

قالت أرونداتي روي، الكاتبة الهندية والناشطة السياسية والاجتماعية، إن حكومة بلادها تستخدم الاعتقالات في إقليم جامو وكشمير كسلاح لإسكات الأصوات.



وأضافت "روي" الجمعة، لموقع "The Intercept" الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له: أن "الكثيرين ما زالوا في السجون".



وأوضحت أن "أي شخص (في الإقليم المتنازع عليه بين الهند وباكستان) يتجرأ على التحدث يتم القبض عليه والزج به في السجن".



ولفتت الكاتبة الهندية إلى أن "الكشميريين يطالبون بحقهم في تقرير مصيرهم (..) لديهم الحق أن يكونوا مستقلين وأن يكونوا مسؤولين عن مصيرهم، وحكام لأراضيهم وثقافتهم".

وتفرض نيودلهي، منذ أكثر من شهر، حظرًا للتجول وقيودًا على الاتصالات في إقليم كشمير المتنازع عليه مع الجارة باكستان.

ورفعت الإجراءات الهندية الجديدة من التوتر مع إسلام أباد التي تطالب بضم الجزء الخاضع للهند من الإقليم إلى السيادة الباكستانية.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسقط قرابة 70 ألف قتيل من الطرفين.