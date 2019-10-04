  • السبت 05 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:19 ص
بحث متقدم
مصطفى وخطيبته

تفاصيل مثيرة تكشفها خطيبة "مصطفى أبو تورتة" عن الواقعة

الإعلامي توفيق عكاشة

"عكاشة": هذا ما فعله السادات ولم تستطيع إسرائيل اكتشافه

الشرطة في حرب أكتوبر (أرشيفية)

الكشف عن تفاصيل مثيرة بشان حرب 6 أكتوبر

عمرو أديب

"أديب": 3 احتمالات لأسعار الوقود خلال الفترة القادمة

ارشيقية

طالب الثانوية المتفوق يقتل شقيقته بالجيزة

أمريكا تتحرك عسكريًا فى الخليج دعمًا للسعودية

المحامي المعتدى عليه

حبس الضابط المعتدي على محامي المحلة

ماسبيرو

بالفيديو.. مصر تستعد لـ"مشروع القرن"

هيثم الحريري

تطورات جديدة في "التسريب الجنسي" لـ "هيثم الحريري"

أرشيفية

بشرى سارة جديدة للمواطنين

روائية هندية: الاعتقالات في جامو وكشمير سلاح لإسكات الأصوات

عرب وعالم

كشمير
كشمير

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

باكستان ترفض مزاعم هندية بشأن هذا الأمر الخطير

#

50 دولة تدعو الهند لوقف انتهاكات حقوق الإنسان

#

باكستان تستدعى مبعوث الهند اعتراضا على هذا الأمر

#

إيران تعرب عن قلقها من التوتر المتصاعد في كشمير

قالت أرونداتي روي، الكاتبة الهندية والناشطة السياسية والاجتماعية، إن حكومة بلادها تستخدم الاعتقالات في إقليم جامو وكشمير كسلاح لإسكات الأصوات.
وأضافت "روي" الجمعة، لموقع "The Intercept" الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له: أن "الكثيرين ما زالوا في السجون".
وأوضحت أن "أي شخص (في الإقليم المتنازع عليه بين الهند وباكستان) يتجرأ على التحدث يتم القبض عليه والزج به في السجن".
ولفتت الكاتبة الهندية إلى أن "الكشميريين يطالبون بحقهم في تقرير مصيرهم (..) لديهم الحق أن يكونوا مستقلين وأن يكونوا مسؤولين عن مصيرهم، وحكام لأراضيهم وثقافتهم".
وتفرض نيودلهي، منذ أكثر من شهر، حظرًا للتجول وقيودًا على الاتصالات في إقليم كشمير المتنازع عليه مع الجارة باكستان.
ورفعت الإجراءات الهندية الجديدة من التوتر مع إسلام أباد التي تطالب بضم الجزء الخاضع للهند من الإقليم إلى السيادة الباكستانية.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسقط قرابة 70 ألف قتيل من الطرفين.
ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة
» العراق.. ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 60
» بعد اختراق "بريده الصوتي".. الأمير هاري يقاضي صحيفتيْن
» نقاش حاد بين أمير مرتضى وحارس الزمالك
» زوجة الشهيد "المنسي" تكشف مفاجأة جديدة عنه
» شاهد.. ذبح عجلين بمصر صدقة على حارس الملك سلمان
» إحالة "محمد علي" للنيابة بتهمة «إخفاء ملايين الجنيهات»
» تصوير جوي للحظة وصول الملك سلمان الرياض بغطاء حربي
» الزمالك يعرض "جنش" للبيع
» . شاب إنجليزي يروي قصة اعتناقه الإسلام بسبب «صلاح»
» تعليق ناري من «حماس» بشأن محاولة اغتيال «سليماني»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف