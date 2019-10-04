"أديب": 3 احتمالات لأسعار الوقود خلال الفترة القادمة

04 أكتوبر 2019 - 10:50 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على انخفاض أسعار الوقود بقيمة 25 قرشًا، قائلا: "الأمر له علاقة بخطة الإصلاح الاقتصادي، وليس له أي علاقة بالوضع في مصر، وليس رد فعلا على أي أمر"، مشيرا إلى أن سعر الوقود انخفض اليوم وقد يرتفع بعد 3 أشهر، قائلا: "الله جاب، الله خد، الله عليه العوض".



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة mbc مصر، يوم الجمعة، أن مصر أعلنت تطبيق التسعير التلقائي منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي أكد أن ما أعلنته مصر بشأن أسعار الوقود متوافق مع آلية التسعير التلقائي.



وأضاف أن هناك 3 احتمالات بعد مرور 3 أشهر، حيث قد ينخفض السعر مرة أخرى، أو يثبت على نفس السعر، أو يرتفع الربع جنيه أو أكثر، مؤكدا أن الأمر ليس وليد اللحظة، ويتحدد سعر الوقود وفقا لسعر الصرف، وسعر خام البرنت، وتكاليف الدولة.

