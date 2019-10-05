» هذا ما قاله "ميدو" عن حصول "صلاح" على شارة المنتخب

05 أكتوبر 2019 - 12:50 ص

قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، إنه يدعم اختيار محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم قائدا للفراعنة.



وأوضح "ميدو" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»: "أنه في حال وجود أحمد فتحي في المنتخب في تلك الحالة لن يتم منح صلاح شارة القيادة".



وأكد المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أن أحمد فتحي يمتلك تاريخ كبير وشخصية قيادية ولا يصح أن يكون اللاعب الأقدم ويتم سحب شارة القيادة منه.



وأضاف أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، تحدث مع محمد صلاح وتم الاتفاق على إعطاءه راحة من المعسكر المقبل حتى يتم إعطاء فرصة للاعبين آخريين.

