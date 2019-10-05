» اشتباك بين توفيق عكاشة ومخرج برنامجه لهذا السبب

05 أكتوبر 2019 - 01:00 ص

انفعل الإعلامي توفيق عكاشة، على الهواء، بسبب طلب مخرج البرنامج بالخروج إلى فاصل إعلاني، قائلًا: "يا عم فاصل إيه، يا جدعان أعمل إيه، أنا مكملتش الحكاية إنشالله عنها ما كملت المهم الفاصل مش المهم الناس تسمع ولا لا"، مستكملًا: "أنا واخد العملية تسلسل وواخدها من نتائج حرب أكتوبر تقولي فاصل، لما أبقى أخلص كلام هبقى أطلع فاصل، علشان كده غلط لأن الناس عايزة تسمع، أنا بحكي الحواديت، أنا راجل بتاع حواديت والناس عايزة تسمع"، مستنكرًا: "هقطع الحدوتة".

