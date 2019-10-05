» فنانة شهيرة تكشف تفاصيل مقتل والدها "برصاصة"

05 أكتوبر 2019 - 07:37 ص

كشفت فنانة شهيرة تفاصيل مقتل والدها برصاصة عشوائية ، وسر انتقالها إلى مصر لتحقق الشهرة .



وقالت الفنانة "ميرنا وليد" في لقاء مع برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية "منى الشاذلي" : "جئت مع والدتي من لبنان لقضاء إجازة مع صديقة مصرية لها".



وأضافت: "كنت وقتها أنهيت المرحلة الابتدائية التي قضيتها في مدرسة داخلية بلبنان بعد مقتل والدي برصاصة طائشة في الحرب هناك ، لكن الصدفة جعلتني آتي إلى مصر وشاركت في فيلم الراعي والنساء مع الفنانة الكبيرة سعاد حسني والفنان أحمد زكي".



وأضافت: "الصدفة وحدها كانت وراء ما حدث لي .. كأنت أهم أمنياتي أن أخرج من سور تلك المدرسة الداخلية لأجد نفسي فنانة ومسؤولة عن بيت فجأة".



