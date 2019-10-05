» خالد جلال: هذا اللاعب وراء خسارة الزمالك للدوري

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جنش

خالد جلال

كشف خالد جلال المدير الفني السابق لنادي الزمالك تفاصيل خسارة الزمالك لدرع الدوري خلال الموسم الماضي .

وقال "جلال" في لقاء مع برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت" على "صدى البلد" : "إصابة محمود عبد الرحيم جنش كانت من أسباب خسارة الدوري .. لقد حدثت في وقت صعب للغاية".

وأضاف: "هناك حالة من عدم التوفيق حدثت في حراسة المرمى بعد إصابة جنش".

وتابع: "لقد كان جنش علامة فارقة مع الزمالك قبل إصابته وتصدى للعديد من الهجمات التي كانت يمكن أن تغير نتيجة بعض المباريات لذلك غيابه ساهم في خسارة الدوري".

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