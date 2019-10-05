إعلامية شهيرة لنجلها: هذا فراق بيني وبينك

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بسمة وهبة

وجهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة غريبة لنجلها عبد الرحمن معبرة عن انزعاجها الشديد من موقف جمعها به بسويسرا.

وسخرت "بسمة" من سعر شطيرة من الجبن الأبيض التي يصل سعرها في سويسرا إلى 90 جنيه مصري ، مطالبة نجلها أن يتركها تعود لمصر.

وأضافت في رسالة له: "هذ فراق بيني وبينك، أما نعوز نشوف ‏بعضينا يا عبده، أنا هبعت لك وتيجي مصر، أوفر، تذكرة سياحية، وناكل جبنة، كيلو ونعمله سندوتشات ونعزم ‏الجيران، وعربية جرجير، وشبكة طماطم كاملة، ولا تحصل 90 جنيه".‏

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