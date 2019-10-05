الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

05 أكتوبر 2019 - 09:08 ص

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارًا بتقليد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل ديمترييف وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية.

وقام ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس بتقليد المسئول الروسي الوشاح تقديرًا لجهود ديمترييف في تقوية أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الاستثمارية ومجالات التعاون الأخرى.

حضر مراسم التقليد واللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.



