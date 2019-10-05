بن سلمان: في هذه الحالة سأترك منصبي وأعمل في مكان آخر

05 أكتوبر 2019 - 09:15 ص

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أنه متفائل من سير الأحداث في اليمن، وأنه يتوقع الخير دائمًا، مضيفًا: "أنا كقائد، يجب أن أكون دائماً متفائلاً كل يوم، إذا كنت متشائمًا، يجب أن أترك منصبي وأعمل في مكان آخر".

وأشار في برنامج "60 دقيقة" عبر قناة "سي بي إس" الأمريكية إلى إعلان الحوثيين قبل بضعة أيام وقف إطلاق النار من جانبهم، مؤكدًا أنه يعتبره خطوة إيجابية للدفع باتجاه حوار سياسي أكثر جدية ونشطة".

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي أوروبي مطلع أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "يريد الخروج من اليمن"، مضيفًا: "لذا علينا أن نجد سبيلا له للخروج مع حفظ ماء الوجه".

جدير بالذكر أن رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، قد أعلن يوم 20 سبتمبر الماضي، إطلاق مبادرة سلام تشمل وقف أي هجمات على السعودية، داعيا إياها إلى الرد بالمثل على هذا الإجراء.