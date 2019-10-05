  • السبت 05 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:27 ص
بحث متقدم
نهال و مصطفي تورتة

ضحية "أبو تورتة" تكشف سرًا ينشر لأول مرة عن الواقعة

شاهيناز

فنانة شهيرة: لم أندم على خلع الحجاب وجمهوري أهم

جمال الغندور: "كان ناقص يضربوه قلمين"

الموت يفجع رئيس لجنة الحكام

صورة

مؤثر.. مراهق يقتل دفاعا عن شقيقته الطفلة

من الصور

شاهد.. علاء مبارك يحتفل بذكرى مبارك بسلسلة من الصور النادرة

صورة من الفيديو

رواية مؤثرة لـ 3 أشقاء استعادوا بصرهم‎ بعد 30 عاما

الرئيس الراحل محمد انور السادات

شاهد.. لحظات نادرة للرئيس السادات بعد اغتياله

ليفربول

الموعد والقنوات الناقلة لليفربول وليستر سيتي

الإعلامي عمرو أديب

أديب: عمرو يغلط لكن مش بتاع فبركة

الأهلى

الأهلى يبحث مواصلة الانتصارات أمام أسوان

شاهد.. لحظات نادرة للرئيس السادات بعد اغتياله

الحياة السياسية

الرئيس الراحل محمد انور السادات
الرئيس الراحل محمد انور السادات

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

شاهد.. ساعات الرعب بمسرح موسيقى بعد إطلاق الرصاص

#

شاهد.. أول ظهور لأمير الكويت بعد الوعكة الصحية

#

فيديو نادر لصدام حسين أمام الحجر الأسود

#

صورة نادرة للرئيس السادات مع 3 ملوك سعوديين

تداولت مواقع إخبارية مقطع فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس الراحل محمد أنور السادات من مستشفى المعادي في مراسم جنازة عسكرية مهيبة.

ويظهر مقطع الفيديو لحظة خروج جثمان الرئيس السادات الذي اغتيل على يد الجماعات المتطرفة، وبكاء الأطباء والممرضين الذين تابعوا مشهد نقل الجثمان من نوافذ وشرفات المستشفى.

يأتي تداول هذا الفيديو بالتزامن مع ذكرى انتصار الجيش المصري في حرب السادس من أكتوبر 1973 على الجيش الإسرائيلي، وذكرى رحيل الرئيس السادات الذي اتخذ قرار عبور قناة السويس، وتكريمًا للدور الذي قام به السادات خلال الحرب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تحذر رعاياها المتواجدين في هذه الدولة
» وزير النقل يتابع صفقة الـ1300 عربة سكة حديد بروسيا
» معيط: العمل بروح الفريق وراء خفض الدين العام وعجز الموازنة
» البطران تقدم بيانا عاجلا لرئيس الوزراء
» الإسماعيلي ضيف ثقيل على نظيره "دجلة"
» دراسة.. "فيس بوك" يسبب الاكتئاب
» فريدة الشوباشي:" الرئيس يتحدث باسم قارة كاملة"
» سمية الخشاب تصدم متابعيها بعلاقتها بـ "أحمد سعد"
» بعد خطأها المحرج.. "ناسا" تستعد
» تسمم طالب وطفلين في سوهاج بعد تناول طعام فاسد
» إصابة «زيزو» بقطع فى الرباط الصليبى

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:48 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف