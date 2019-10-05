كويتية تذبح عجلين على روح "اللواء الفغم" ببني سويف

05 أكتوبر 2019 - 09:47 ص

أقدمت سيدة كويتية تقيم بمحافظة بني سويف على ذبح عجلين تقرّبا إلى الله على روح اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للسيدة الكويتية التي تدعى أم مبارك، وهي تقوم بذبح عجلين في محافظة بني سويف.

وقامت السيدة بتوزيع اللحوم والصدقات على أهالي المحافظة، وذلك صدقة على روح اللواء الفغم.

وأضافت أم مبارك أنها قررت أن تذبح عجلين صدقة على روح اللواء الفغم، لتسعد والدته وأهله، منوهة أن قلوبنا كلها معاكم، وأسأل الله القبول.

وأشارت في حديثها إلى أنها تكنّ لأهل المملكة العربية السعودية، كل تقدير واحترام وانتم على رأسي من فوق".