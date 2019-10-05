عطل "كارثي".. و"أبل" تحذر

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ابل
ابل

متابعات - سارة أشرف

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آبل

ايفون

ايفون6

أعلنت شركة" أبل" عن عطل كارثي يواجه آيفون 6 إس أو آيفون 6 إس بلس، مشيرًا إلى أنها قد تتوقف عن العمل.

وأشارت " أبل" عبر  موقع "بزنس إنسايدر" أن هذه المشكلة تؤثر على الأجهزة التي تم تصنيعها بين أكتوبر 2018 إلى أغسطس 2019 ولها أرقام مسلسلة متوالية، لافتة إلى أنها تعمل علي حلها حاليا، مطالبة مستخدمي هذه الأنواع بالانتقال إلى هذا موقع خصصته أبل لهذه المشكلة، وتوصيل الرقم التسلسلي الخاص بك، وستصلح أبل العطل مجانا".

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