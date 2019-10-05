  • السبت 05 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:28 ص
بحث متقدم
نهال و مصطفي تورتة

ضحية "أبو تورتة" تكشف سرًا ينشر لأول مرة عن الواقعة

شاهيناز

فنانة شهيرة: لم أندم على خلع الحجاب وجمهوري أهم

جمال الغندور: "كان ناقص يضربوه قلمين"

الموت يفجع رئيس لجنة الحكام

صورة

مؤثر.. مراهق يقتل دفاعا عن شقيقته الطفلة

من الصور

شاهد.. علاء مبارك يحتفل بذكرى مبارك بسلسلة من الصور النادرة

صورة من الفيديو

رواية مؤثرة لـ 3 أشقاء استعادوا بصرهم‎ بعد 30 عاما

الرئيس الراحل محمد انور السادات

شاهد.. لحظات نادرة للرئيس السادات بعد اغتياله

ليفربول

الموعد والقنوات الناقلة لليفربول وليستر سيتي

الإعلامي عمرو أديب

أديب: عمرو يغلط لكن مش بتاع فبركة

الأهلى

الأهلى يبحث مواصلة الانتصارات أمام أسوان

تسمم طالب وطفلين في سوهاج بعد تناول طعام فاسد

قضايا وحوادث

تسمم
تسمم

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

داعية سلفي يطالب أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري

#

جلسات علاج طبيعي لـ «الشيخ» بالأهلي

شهد مركز سوهاج تسمم طالب وطفلين، حيث استقبل مستشفى سوهاج العام المصابين وهم في حالة إعياء وقيء مستمر، بعد تناول طعام منزلي فاسد بدائرة مركز سوهاج، وقرر المستشفي حجز المصابين الثلاثة داخل قسم الاستقبال للعلاج  بإشراف طبي.

وتلقي اللواء حسن محمود ،مدير أمن سوهاج، بلاغًا من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بإصابة 3 أشخاص بحالة تسم عقب تناولهم طعامًا غذائيًا فاسدًا داخل المنزل بدائرة المركز وتم نقلهم للمستشفى تحت الملاحظة الطبية.

وبفحص التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد صقر، رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج بوصول "محمد م م" 18 سنة طالب، والطفل "مصطفى م م" 5 سنوات، والطفلة "دعاء ع ض"عامين ويقيمون دائرة المركز، إلى المستشفى العام بمدينة سوهاج مصابين "حالة إعياء وقيء مستمر وألم بالبطن  ادعاء تناول طعام فاسد".

وبسؤال والد الأول والثاني وخال الثالثة المدعو "محمود م ق" 32 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، قرر حدوث إصابة المذكورين عقب تناولهم وجبة طعام منزلي "فاسدة" داخل المنزل ونفي الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وملابساتها.

تم وضع الثلاثة تحت الملاحظة بقسم الاستقبال بالمستشفى العام بمدينة سوهاج وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» غير متوقع.. «أم» تبيع رضيعتها مقابل سيارة
» السعودية تحذر رعاياها المتواجدين في هذه الدولة
» وزير النقل يتابع صفقة الـ1300 عربة سكة حديد بروسيا
» معيط: العمل بروح الفريق وراء خفض الدين العام وعجز الموازنة
» البطران تقدم بيانا عاجلا لرئيس الوزراء
» الإسماعيلي ضيف ثقيل على نظيره "دجلة"
» دراسة.. "فيس بوك" يسبب الاكتئاب
» فريدة الشوباشي:" الرئيس يتحدث باسم قارة كاملة"
» سمية الخشاب تصدم متابعيها بعلاقتها بـ "أحمد سعد"
» بعد خطأها المحرج.. "ناسا" تستعد
» تسمم طالب وطفلين في سوهاج بعد تناول طعام فاسد

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:48 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف