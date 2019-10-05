» دراسة.. "فيس بوك" يسبب الاكتئاب

05 أكتوبر 2019 - 10:16 ص

أكدت دراسة حديثة لفريق الخبير الاقتصادي روبرتو موسكيرا، أن المداومة علي مواقع التواصل الاجتماعي ومنها "فيس بوك" يؤدي إلي الاكتئاب والخمول.

وأشارت الدراسة التي أجريت على 1765 طالبًا من جامعة تكساس أي اند إم، يستخدمون موقع فيس بوك، بعد عمل مقارنة بين أنشطة الطلاب ممن تخلوا عن موقع التواصل الاجتماعي لفترة أسبوع، وآخرين واصلوا استخدامهم لفيس بوك، إلي أن فريق الطلاب الذي توقف عن زيارة فيس بوك تمتعوا بإنتاجية أعلى، معربين عن شعورهم بالاكتئاب على نحو أقل مقارنة بالفريق الثاني، كما أنهم باتوا أكثر انخراطا في أنشطة صحية، وفق ما ذكر موقع "تيك سبوت".

وتدعم هذه النتيجة الدراسات السابقة التي رأت بأن فيس بوك يمكن أن يكون قناة مهمة لمصادر الأخبار الزائفة.