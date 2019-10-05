» البطران تقدم بيانا عاجلا لرئيس الوزراء

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مجلس النواب

رئيس الوزراء

البطران

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حول التقرير الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي كشف تدهور الحالة الاقتصادية للمواطن المصري وارتفاع معدلات الفقر في مصر بشكل عام ليصل لحوالي 32.5% (2017 – 2018)، مقابل 27.8 %(2015 – 2016).

وأضافت "البطران" في بيان صحفي لها، تلقت "المصريون" نسخة منه،  أن هذه النسبة تزيد عكس الخطة التي وضعتها الدولة للتنمية المستدامة 2030 والتي اعتمدها مجلس النواب، للارتقاء بالمواطن البسيط، وتقليل معاناته، وتحقيق التنمية الشاملة، لافتةً أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هو جهاز مستقل يتبع رئاسة الجمهورية والتقرير الصادر عنه مؤشر خطر لا يمكن السكوت عنه، وخاصة أنه يتنافى مع خطة الدولة التي وضعتها للارتقاء بالحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن البسيط، ولابد من وضعه في عين الاعتبار علي كافة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة للارتقاء به.

كما أشارت "البطران" إلي ضرورة تغيير أداة تقييم معدلات الفقر في مصر لتتماشى و النهج العالمي في حسابها والذي يقوم على حساب معدلات الدخل، كما طالبت بضرورة إتاحة الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في دعم أدوات الدولة لمواجهة الفقر والمساهمة في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين لاسيما من الفئات الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات.

واقترحت "البطران" إعادة النظر في أسعار شرائح الكهرباء دعمًا للمواطنين بمختلف مستوياتهم ودخولهم، وكذلك طلاب الجامعات الذين يتوجب علينا جميعًا المساهمة في تحمل تكلفة تنقلاتهم وتخفيضها وإتاحة خطوط جديدة قادرة على استيعابهم لضمان استمرار عمليتهم التعليمية بعيدا عن محاولات الدولة لتنفيذ روشتة الإصلاح الاقتصادي وما يتبعها من آثار سلبية على الكثير من المواطنين لاسيما الشرائح الأقل دخلًا والذين قدموا نموذج وطنيًا في الوعي والإدراك والتحمل دعمًا للدولة والقيادة السياسية وأملًا في مستقبل مشرق.



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