مؤثر.. مراهق يقتل دفاعا عن شقيقته الطفلة

05 أكتوبر 2019 - 10:34 ص

لقي صبي يبلغ من العمر 15 عامًا مصرعه متأثرًا بجروحه بولاية فلوريدا الأمريكية دفاعًا عن شقيقته، التي تبلغ من العمر 5 أعوام، بعد هجوم لص خطير على منزل العائلة.

ولم تخل الواقعة رغم بشاعتها من الاحتفاء ببطولته، حيث قال والد إدمون في حديث تليفزيوني معه: "كانت جريمة عنيفة وتمت بلا رحمة".

وأضاف والد المراهق من خلال مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي أن ابنه "مات بطلاً وهو يدافع عن أخته الصغيرة" .

وكانت الشرطة الأمريكية قد عثرت فور تلقي بلاغ من الجيران عن شخص غريب يجري في الحديقة على جثة المراهق البطل غارقة في الدماء، بينما كانت أخته بجواره غير مصابة .

وتمكنت الشرطة من العثور على المجرم، بعد عرض صور للصوص نفذوا عمليات سطو مؤخرًا على الجيران.