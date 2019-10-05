فنانة شهيرة: لم أندم على خلع الحجاب وجمهوري أهم

أثارت تصريحات الفنانة شاهيناز، جدلاً واسعًا، حيث كشفت عن أنها لم تندم لعودتها للفن مرة أخرى وخلعها الحجاب، وهو ما أثار استنكار البعض .

وصرحت "شاهيناز" خلال مقابلة لها مع أحمد مجدي ببرنامج "فنجان قهوة" على قناة "صدى البلد"، أنه حين اتخذت قرار اعتزال الغناء ثم ارتداء الحجاب، عرضت الأمر على زوجها الذي ترك لها حرية التصرف.

كما أكدت أنها قد تتردد قبل اختيار أغنية لتقديمها أو تحديد مكان قضاء إجازتها، إلا أنها لم تتردد على الإطلاق في قرارها بخلع الحجاب، مشيرة إلى أنها غير نادمة ولا ترى أن الحجاب مرتبط بشخصيتها أو الجانب الروحاني في حياتها.

وأضافت خلال مقابلتها: "بعد سنوات اشتاقت إلى أغانيها القديمة، وحاولت التمهيد لزوجها برغبتها في خلع الحجاب والعودة عن قرار الاعتزال، ليبدي لها تفهمه وعدم ممانعته للأمر".

وأوضحت "شاهيناز" أنها قررت خلع الحجاب بسبب ربط الجمهور بين شكل الفنان والأغاني التي يقدمها، وهو ما جعلها ترغب في تجنب أسئلة المستمعين الذين قد يروا أن تقديمها للأغاني الرومانسية لا يتفق مع شكلها، لذلك فضلت أن تكون بالشكل المناسب لأغانيها.