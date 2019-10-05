  • السبت 05 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:26 ص
بحث متقدم
نهال و مصطفي تورتة

ضحية "أبو تورتة" تكشف سرًا ينشر لأول مرة عن الواقعة

شاهيناز

فنانة شهيرة: لم أندم على خلع الحجاب وجمهوري أهم

جمال الغندور: "كان ناقص يضربوه قلمين"

الموت يفجع رئيس لجنة الحكام

صورة

مؤثر.. مراهق يقتل دفاعا عن شقيقته الطفلة

من الصور

شاهد.. علاء مبارك يحتفل بذكرى مبارك بسلسلة من الصور النادرة

صورة من الفيديو

رواية مؤثرة لـ 3 أشقاء استعادوا بصرهم‎ بعد 30 عاما

الرئيس الراحل محمد انور السادات

شاهد.. لحظات نادرة للرئيس السادات بعد اغتياله

ليفربول

الموعد والقنوات الناقلة لليفربول وليستر سيتي

الإعلامي عمرو أديب

أديب: عمرو يغلط لكن مش بتاع فبركة

الأهلى

الأهلى يبحث مواصلة الانتصارات أمام أسوان

فنانة شهيرة: لم أندم على خلع الحجاب وجمهوري أهم

الصفحة الأخيرة

شاهيناز
شاهيناز

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة ترد على صحفي: نعم مارست الجنس دون زواج

#

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع وتعلن ارتداءها الحجاب

#

فنانة شهيرة: عمرو خالد سبب ارتدائي الحجاب

#

فنانة شهيرة: خالد يوسف أجبرني على خلع ملابسي

وزير النقل

السكة الحديد

صفقة 1300 عربة

أثارت تصريحات الفنانة شاهيناز، جدلاً واسعًا، حيث كشفت عن أنها لم تندم لعودتها للفن مرة أخرى وخلعها الحجاب، وهو ما أثار استنكار البعض .

وصرحت "شاهيناز" خلال مقابلة لها مع أحمد مجدي ببرنامج "فنجان قهوة" على قناة "صدى البلد"، أنه حين اتخذت قرار اعتزال الغناء ثم ارتداء الحجاب، عرضت الأمر على زوجها الذي ترك لها حرية التصرف.

كما أكدت أنها قد تتردد قبل اختيار أغنية لتقديمها أو تحديد مكان قضاء إجازتها، إلا أنها لم تتردد على الإطلاق في قرارها بخلع الحجاب، مشيرة إلى أنها غير نادمة ولا ترى أن الحجاب مرتبط بشخصيتها أو الجانب الروحاني في حياتها.

وأضافت خلال مقابلتها: "بعد سنوات اشتاقت إلى أغانيها القديمة، وحاولت التمهيد لزوجها برغبتها في خلع الحجاب والعودة عن قرار الاعتزال، ليبدي لها تفهمه وعدم ممانعته للأمر".

وأوضحت "شاهيناز" أنها قررت خلع الحجاب بسبب ربط الجمهور بين شكل الفنان والأغاني التي يقدمها، وهو ما جعلها ترغب في تجنب أسئلة المستمعين الذين قد يروا أن تقديمها للأغاني الرومانسية لا يتفق مع شكلها، لذلك فضلت أن تكون بالشكل المناسب لأغانيها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تحذر رعاياها المتواجدين في هذه الدولة
» وزير النقل يتابع صفقة الـ1300 عربة سكة حديد بروسيا
» معيط: العمل بروح الفريق وراء خفض الدين العام وعجز الموازنة
» البطران تقدم بيانا عاجلا لرئيس الوزراء
» الإسماعيلي ضيف ثقيل على نظيره "دجلة"
» دراسة.. "فيس بوك" يسبب الاكتئاب
» فريدة الشوباشي:" الرئيس يتحدث باسم قارة كاملة"
» سمية الخشاب تصدم متابعيها بعلاقتها بـ "أحمد سعد"
» بعد خطأها المحرج.. "ناسا" تستعد
» تسمم طالب وطفلين في سوهاج بعد تناول طعام فاسد
» إصابة «زيزو» بقطع فى الرباط الصليبى

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:48 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف